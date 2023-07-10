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Кременчук, Надзвичайні новини

Полковника контррозвідки СБУ родом з Кременчука звинувачують у викраденні та катуванні людини на Закарпатті

Сьогодні, 14:27 Переглядів: 482

 

Кримінальну справу розслідує Шостий слідчий відділ (Ужгород) Територіального управління Державного бюро розслідувань

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області дозволив затримати підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини групою осіб) КК України для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою полковника військової контррозвідки СБУ, родом з Кременчука.
Про це стало відомо з ухвали Ужгородського міськрайонного суду.

Як зазначено в ухвалі суду, затримати для доставки на судове засідання, мають начальника 4 відділу (м. Мукачево) 6 управління (м. Рівне) Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України родом з Кременчука.

Кримінальна справа, яка порушена стосовно полковника контррозвідки СБУ за статтями ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146 ККУ, стосується побиття та поневоленні людини, яка здалася йому «угорським агентом».

23 червня він з друзями відпочивав у туристичному комплексі на Закарпатті, де знаходився потерпілий разом зі своїми друзями. Полковник попросив пред’явити їхні документи. Потерпілий вийшов на паркінг, де його намагалися затримати, але йому вдалося втекти. За версією слідства, його наздогнали та побили.

Згодом полковник нібито вирішив отримати від потерпілого зізнання у співпраці з угорськими спецслужбами, з ким він співпрацює та яке завдання виконує. У чоловіка забрали телефон та відвезли до Ужгорода, а потім до Чопу. Після допиту та погроз потерпілого відпустили.

Кримінальну справу за ч. 3 ст. 127 та ч. 2 ст. 146 КК України розслідує Шостий слідчий відділ (Ужгород) Територіального управління Державного бюро розслідувань.

У клопотанні слідчого вказано, що полковнику повідомили про підозру у катуванні та викраденні людини за попередньою змовою. А коли йому стали обирати запобіжний захід, підозрюваний у судове засідання не з`явився через те, що знаходився на лікуванні. Берегівська лікарня підтвердила перебування полковника на стаціонарному лікуванні. Через це взяти посадовця СБУ під варту одразу після порушення кримінальної справи суд не погодив. А тепер Ужгородський міськрайонний суд надав дозвіл на затримання полковника військової контррозвідки СБУ.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ілюстративне фото
Теги: СБУ суд запобіжний захід затримання ДБР
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