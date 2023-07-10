У лісі на Полтавщині знайшли бліндаж із купою зброї

У лісі на Полтавщині, між Великою Рублівкою та Микілкою, житель Милорадового знайшов покинутий бліндаж з боєприпасами. Про це повідомляє видання «Зміст» із посиланням на ухвалу Зіньківського районного суду.
Про знахідку він повідомив правоохоронцям, які зафіксували:
Поліція вилучила усю зброю та наклала на неї арешт та залишили у відділку поліції у Котельві.
Згодом, як зазначено в ухвалі суду, слідчий надіслав запит до військової частини Національної гвардії України щодо походження та перебування на обліку вилученої зброї. У відповіді військова частина повідомила, що вказана зброя, окрім гранатомета РПГ-26, знаходиться на обліку та числиться як втрачена під час військової агресії рф.
Заступник начальника слідчого відділення ВП № 4 Полтавського райуправління поліції відправив клопотання щодо зняття арешту зі зброї та передачі її для охорони державного кордону.
Розслідування у справі триває.
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