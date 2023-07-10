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У лісі на Полтавщині знайшли бліндаж із купою зброї

Сьогодні, 14:39 Переглядів: 797

У військовій частині вони рахувалися як втрачені 

У лісі на Полтавщині, між Великою Рублівкою та Микілкою, житель Милорадового знайшов покинутий бліндаж з боєприпасами. Про це повідомляє видання «Зміст» із посиланням на ухвалу Зіньківського районного суду.

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Про знахідку він повідомив правоохоронцям, які зафіксували: 

  • автомат АКС-74У;
  • кулемет РПК з порожнім магазином;
  • кулемет РПД-44;
  • гранатомет РПГ-26;
  • три гранати РГД-5;
  • два пустих магазини до автомата;
  • три запали;
  • чотирнадцять пачок патронів;
  • чотири дискових магазини до кулемета РПД-44 з патронами;
  • тротилова шашка вагою 200 г та шість детонаторів;
  • 2 «запаяні» коробки по 1 тис. 80 штук в кожній та 2 такі ж коробки початі в одній 810 патронів в іншій 751 патрон;
  • 8 пачок патронів у кількості 160 штук;

Поліція вилучила усю зброю та наклала на неї арешт та залишили у відділку поліції у Котельві.

Згодом, як зазначено в ухвалі суду, слідчий надіслав запит до військової частини Національної гвардії України щодо походження та перебування на обліку вилученої зброї. У відповіді військова частина повідомила, що вказана зброя, окрім гранатомета РПГ-26, знаходиться на обліку та числиться як втрачена під час військової агресії рф.

Заступник начальника слідчого відділення ВП № 4 Полтавського райуправління поліції відправив клопотання щодо зняття арешту зі зброї та передачі її для охорони державного кордону.

Розслідування у справі триває.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: фото ілюстративне
Теги: зброя суд бліндаж військова частина
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