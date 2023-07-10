У лісі на Полтавщині знайшли бліндаж із купою зброї

Сьогодні, 14:39 Переглядів: 797

У військовій частині вони рахувалися як втрачені

У лісі на Полтавщині, між Великою Рублівкою та Микілкою, житель Милорадового знайшов покинутий бліндаж з боєприпасами. Про це повідомляє видання «Зміст» із посиланням на ухвалу Зіньківського районного суду.

Про знахідку він повідомив правоохоронцям, які зафіксували:

автомат АКС-74У;

кулемет РПК з порожнім магазином;

кулемет РПД-44;

гранатомет РПГ-26;

три гранати РГД-5;

два пустих магазини до автомата;

три запали;

чотирнадцять пачок патронів;

чотири дискових магазини до кулемета РПД-44 з патронами;

тротилова шашка вагою 200 г та шість детонаторів;

2 «запаяні» коробки по 1 тис. 80 штук в кожній та 2 такі ж коробки початі в одній 810 патронів в іншій 751 патрон;

8 пачок патронів у кількості 160 штук;

Поліція вилучила усю зброю та наклала на неї арешт та залишили у відділку поліції у Котельві.

Згодом, як зазначено в ухвалі суду, слідчий надіслав запит до військової частини Національної гвардії України щодо походження та перебування на обліку вилученої зброї. У відповіді військова частина повідомила, що вказана зброя, окрім гранатомета РПГ-26, знаходиться на обліку та числиться як втрачена під час військової агресії рф.

Заступник начальника слідчого відділення ВП № 4 Полтавського райуправління поліції відправив клопотання щодо зняття арешту зі зброї та передачі її для охорони державного кордону.

Розслідування у справі триває.