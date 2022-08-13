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Надзвичайні новини

Відлуння «Гадяцького сафарі»: у лісі на Полтавщині знайшли схрон зі зброєю

Сьогодні, 17:24 Переглядів: 399

 

Придбання та зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв без законних на те підстав тягне за собою настання кримінальної відповідальності

Під час проведення профілактичного відпрацювання території області, оперативники та слідчі поліції Полтавщини отримали інформацію від мешканця одного із сіл Полтавського району про виявлений у лісі схрон зі зброєю. Як повідомили у пресслужбі поліції, наразі небезпечні предмети вилучили. Джерело їх походження з’ясовує слідство.    

Отримавши інформацію від місцевого мешканця, на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. У ході огляду зазначеного чоловіком місця, поліцейські виявили та вилучили автоматичну зброю та гранати. Наразі вилучене направили на експертне дослідження.

- Ми продовжуємо комплексну роботу, спрямовану на запобігання злочинам у сфері незаконного обігу зброї, а також кримінальним правопорушенням, вчиненим з її застосуванням. Наша задача – мінімізувати ризики, пов’язані з поширенням нелегальної зброї та боєприпасів, не допустити їх застосування проти мирного населення з боку злочинців та диверсійних груп ворога. Ми вдячні чоловікові з Котелевщини, який 12-го серпня надав нам важливу оперативну інформацію про виявлення ним у лісовому масиві схрону зі зброєю. Завдяки цьому ми вилучили з незаконного обігу п’ять автоматів Калашникова, кулемет, два пістолети, близько двох десятків гранат та запалів до них, а також набої до автоматичної зброї, - розповів Євген Рогачов, начальник Главку обласної поліції.

Також Євген Рогачов зазначив, що придбання та зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і пристроїв без законних на те підстав тягне за собою настання кримінальної відповідальності.

Уникнути негативних юридичних наслідків можливо тільки за умови добровільної їх здачі органам влади (ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України зі змінами, внесеними згідно із Законом України №2150-IX від 24.03.2022). Тож, заради безпеки в громадах, мешканців області закликають повідомляти про заборонені предмети до поліції для їх подальшого знешкодження, знищення чи передачі Збройним силам України.

Це можливо зробити за номером 102 або через чат-бот Головного управління поліції Полтавської області у Telegram @Police102Poltava_bot.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: гадяцьке сафарі зброя
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