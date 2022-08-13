«Кремінь» переміг молодь «Олександрії»

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Вчора, 12 серпня, футболсти Кременя зіграли з Олександрією U-19. Кременчуцькі футболісти перемогли з рахунком - 4:0.

«Олександрія» U-19 - «Кремінь» (Кременчук) 0:4

Голи: Автогол (26) - Галоян (4), Галата (19), ГНП (39)

Нереалізовані пенальті: Агапов (65), ГНП (85)

«Кремінь»: Музичка, Азізов, Пилипенко, ГНП, Агапов, Матвєєв, ГНП, Галата, Глоба, Галоян, Вівдич. В.о. головного тренера: Роман Локтіонов.

Наша команда з перших хвилин заволоділа ініціативою та взяла гру під свій контроль. Всі 4 голи «синьо-білі» забили в першому таймі. У другому «Кремінь» мав два шикарних шанси збільшити рахунок у матчі, але не реалізував два пенальті. Спочатку штанга стала на заваді відзначитися Максиму Агапову. А наприкінці поєдинку гравець, який перебуває на перегляді, пробив у воротаря.