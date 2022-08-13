У Полтаві затримали молодика, який пирнув ножем знайомого

12 серпня, близько 22.15, медики повідомили Полтавське райуправління поліції про ножове поранення чоловіка у Шевченківському районі обласного центру. За інформацією від пресслужби поліції, на підозрюваного відкрили кримінальне провадження.
За даним фактом слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Обставини та мотиви злочину з’ясовує слідство.
У разі визнання вини судом фігурантові може загрожувати до 15 років позбавлення волі.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер