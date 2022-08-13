У Полтаві затримали молодика, який пирнув ножем знайомого

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 230

Йому інкримінують замах на вбивство

12 серпня, близько 22.15, медики повідомили Полтавське райуправління поліції про ножове поранення чоловіка у Шевченківському районі обласного центру. За інформацією від пресслужби поліції, на підозрюваного відкрили кримінальне провадження.

- Попередньо встановлено, що по вулиці Івана Мазепи 22-річний полтавець, під час конфлікту, наніс ножове поранення своєму 22-річному знайомому. Потерпілого госпіталізували. У ході проведення першочергових оперативно-розшукових та слідчих дій фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення особі про підозру та обрання йому запобіжного заходу - тримання під вартою, - повідомив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

За даним фактом слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Обставини та мотиви злочину з’ясовує слідство.

У разі визнання вини судом фігурантові може загрожувати до 15 років позбавлення волі.