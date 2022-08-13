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Медовий Спас: як святкувати та що приготувати

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 619
 
14 серпня православні святкують Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього - Медовий Спас, або Маковія. «ТелеграфЪ» з'ясував, чому у свята «подвійна» назва та підібрав кілька смачних рецептів, що стануть в нагоді у цей день.

Православні християни 14 серпня святкують Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього - Медовий Спас, або Маковія. Ми з'ясували, чому у свята «подвійна» назва та підібрали кілька смачних рецептів, що стануть в нагоді у цей день.

Історія

Свято з'явилося у Константинополі в дев'ятому столітті спочатку як місцеве, але згодом його почали відзначати в усіх православних церквах. На Русі відоме з кінця чотинадцятого століття.

Історія виникнення свята у Константинополі була пов’язана з тим, що на серпень зазвичай припадав пік епідемій. З метою запобігання хворобам і людським смертям установився звичай здійснювати хресну ходу, освячуючи вулиці й дороги Хрестом Господнім - священною реліквією, яку заради цього виносили з царської скарбниці. На згадку про цей звичай у сучасних церквах під час богослужіння хрест виноситься на середину храму, де й відбувається поклоніння йому.

Цього дня православна і католицька церква згадує також і сім мучеників Маккавеїв: Авіма, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, Аліма і Маркела, їхню матір Соломію та їхнього вчителя Єлеазара, які в 166 р до н. е. були страчені за відмову вклонятися язичницьким богам. Мученицька смерть братів Маккавеїв згодом надихнула Юду Маккавея на повстання проти жорстокого правителя. Юда Маккавей переміг царя Антіоха й очистив Єрусалимський храм від грецьких ідолів.

З Маковія починається двотижневий Успенський піст - Спасівка, який завершується 28 серпня одним із найбільших свят цього місяця - Успінням Пресвятої Богородиці.

Традиції

Для українців свято Маковія завжди було одним з найпоетичніших і найшановніших. У дохристиянські часи цього дня вшановували Богів Спасів і освячували квіти, городину та криниці. Зрештою, прийнявши християнізовану назву, люди зберегли давні традиції і в чомусь дотримуються їх до сьогодні. Так, на Маковія у храмах окрім меду, маку та води освячують букети з трав та квітів – «маковійчики». Серед інших квітів у букеті обов’язково мають великі достиглі голівки маку. Такий букет називається «маковійчик», або «маковейка»

У південних регіонах збирали мак й використовували його у різноманітних стравах - пекли пиріжки, булки, а потім пригощали гостей. А ще 14 серпня - день пасічників та бджолярства. У вуликах заведено замотувати перші медові стільники, збирати мед, який потім освячують в церквах.
Свято Маковея є першим осіннім святом, з яким пов’язують закінчення літа. На Маковія починали відлітати у вирій ранні птахи, бо вже «Святий Спас приготував усього про запас» - і дощ, і вітер, і холод, і тепло.

Святкові страви

У цей день зазвичай готують страви з медом та маком - млинці, рулети, пироги. Вірять, що свячений в церкві мед та мак гарантує міцне здоров'я протягом усьогонаступного року. «ТелеграфЪ» пропонує спробувати традиційні українські смаколики: маковійчики, шулики та кіфлики.

Маковійчики

 

Фактично, це - базове печиво із додаванням маку, і тому готуються вони дуже швидко й просто.

Інгредієнти:

  • яйце;
  • 150 г цукру;
  • 500 г борошна;
  • дрібка солі;
  • 200 г вершкового масла;
  • лимон, за бажанням;
  • ½ ч. л. розпушувача;
  • 2−3 ст. л. маку;
  • 1 ч. л. ванільного цукру.

Приготування:

У глибокій мисці збийте до однорідної м’якої маси розм’якшене вершкове масло і цукор, потім додайте ванільний екстракт. Якщо ви любите кислинку, на цьому етапі додайте трохи цедри і соку лимона. Додайте яйце і ще раз добре збийте суміш.

Просійте борошно, додайте в неї сіль, розпушувач і мак. Добре все перемішайте і додайте туди ж масляну суміш. Замісити тісто, сформуйте його в кулю, замотайте в харчову плівку і відправте в холодильник на годину.

Після закінченню часу сформуйте з тіста невеликі кульки, викладіть на деко і притисніть їх, щоб вони більше були схожі на печиво. Посипте зверху маком і відправляйте в розігріту до 180 градусів духовку на 10−15 хвилин. Печиво готово!

Щоб зробити цей рецепт ще більш маковим, змішайте заздалегідь запарений і розтертий мак з медом і невеликою кількістю води або молока. А потім намажте ваше печиво додаткової начинкою.

Шулики

 

Ця традиційна страва складається з поламаного пісного коржа і маково-медової заправки.

Інгредієнти:

  • мед;
  • вода;
  • борошно;
  • 200 г маку;
  • яйце;
  • 0,5 л води;
  • 6 ст. л. цукру.

Приготування:

Залийте мак окропом, щоб він набух.

У цей час добре збийте яйце і замісіть круте тісто на воді.

Розділіть його на дві частини, розкачайте два кола товщиною трохи більше 1 см і проткніть виделкою в декількох місцях.

Розігрійте суху сковороду, викладіть один корж і відразу зменшіть вогонь. Смажте під кришкою з двох сторін до готовності, а потім дайте охолонути.

Злийте з маку воду і подрібніть його в кавомолці або занурювальним блендером. Коли мак дасть біле молоко, додайте цукор і воду.

Наріжте коржі ромбиками або як вам подобається, залийте маковою заправкою, за бажанням додайте мед і дайте 2-3 години настоятися, періодично помішуючи.

Кіфлики

 

Це страва, не специфічна для Медового Спасу, але має макову начинку і є питомо українською. Пропонуємо рецепт від Євгена Клопотенка.

Інгредієнти для тіста:

  • яйце;
  • дрібка солі;
  • 350 г сметани;
  • 10 г сухих дріжджів;
  • 200 г вершкового масла;
  • 3 ст. л. цукру;
  • за бажанням, цукрова пудра;
  • 320 г пшеничного борошна;
  • 260 г кукурудзяного борошна;
  • за бажанням, жовток (для змащування).

Для начинки:

  • 400 г слив;
  • 200 г цукру;
  • 50 мл води;
  • 3 ст. л. маку (+ для посипання);
  • 3 ст. л. волоського горіха.

Приготування:

Помийте сливи і видаліть кісточки. Можна використовувати і попередньо розморожені сливи. Розріжте їх навпіл і перебийте разом із цукром і водою.

Покладіть у чашу кухонного комбайна вершкове масло кімнатної температури, пшеничне і кукурудзяне борошно. Додайте яйце, цукор, сіль і перетріть за допомогою насадки-гак.

Розмішайте в мисці дріжджі зі сметаною, а потім додайте суміш у тісто. Замісіть пружне тісто. Якщо потрібно, додайте ще трохи борошна або сметани. Загорніть готове тісто в харчову плівку і залиште на 1 годину в холодильнику.

За допомогою качалки розбийте в крихту волоські горіхи. Якщо хочете швидше, горіхи можна перебити в спеціальній чаші кухонного комбайна.

Додайте крихту з горіхів у миску зі сливовим пюре.

Всипте до слив і горіхів мак, щоб зробити начинку більш насиченою. Добре перемішайте начинку до рівномірного розподілу інгредієнтів.

Дістаньте тісто з холодильника і розділіть на 2 частини, кожну з яких розкачайте в пласт діаметром приблизно 20 см. Поділіть тісто на трикутники, їх повинно вийти від 6 до 8 шт.

На кожен трикутник викладіть начинку зі слив, маку та горіхів.

Загорніть кожен трикутник у форму рогалика.

Викладіть сформовані рогалики на деко, застелене пергаментом. Відстань між рогаликами має бути не менше 2 см, бо вони трохи збільшаться в розмірі. Змастіть кожен рогалик жовтком і посипте маком.

Випікайте кіфлики при температурі 200 градусів 15−20 хвилин. Готові рогалики притрусіть за бажанням цукровою пудрою.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Медовий Спас Маковія свято православ'я
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