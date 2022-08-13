У Плавнях чоловік натягав риби і раків на 4,7 мільйонів гривень

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 0

Тепер йому загрожує до трьох років обмеження волі

12 серпня в затоці Дніпра, поблизу однієї із човнових станцій у місті Горішні Плавні, працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини виявили місцевого, який на човні незаконно ловив рибу та раків. Про це повідомила пресслужба поліції.

- Працівники слідчо-оперативної групи поліції, які прибули на місце події, попередньо встановили, що 52-річний місцевий мешканець із використанням алюмінієвого човна з двигуном, сіток та раколовки незаконно ловив рибу та раків. За попередньою оцінкою представника екоінспекції, сума завданих правопорушником збитків державі складає понад 4,7 мільйона гривень. Наразі речові докази вилучили. Тривають слідчі дї, - повідомив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

За даним фактом підрозділом дізнання поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання – до трьох років обмеження волі.

Також за порушення правил навігації стосовно правопорушника винесено постанову за ст.117 (Порушення правил користування річковими і маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.