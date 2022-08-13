На трасі Ford Еscape збив велосипедиста

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12 серпня, близько 16.30, на 160 кілометрі автодороги Полтава – Суми, поблизу села Проні, Диканської громади сталася ДТП. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

За попередньою інформацією, Ford Еscape, під керуванням 54-річного жителя Диканської громади, зіткнувся із велосипедом, під керуванням 69-річного місцевого жителя.

Унаслідок ДТП велосипедиста з травмами госпіталізовали.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція з’ясовує обставини та причини ДТП.