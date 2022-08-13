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Надзвичайні новини

У Дмитрівці піймали двох молодиків, які незаконно валили ліс

Сьогодні, 19:04 Переглядів: 60

 

Тепер їм загрожує до 25,5 тис. грн штрафу 

12 серпня, близько 11.00, у Полтавському районі, поблизу с. Дмитрівка, поліцейські виявили факт незаконної порубки лісу, а також викрили двох місцевих чоловіків, причетних до вказаного правопорушення. Про це повідомила пресслужба поліції.

До сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Машівка) надійшло повідомлення від патрульних працівників підрозділу, що неподалік Дмитрівки виявили УАЗ 452, завантажений деревиною, та двох чоловіків, які пиляли дерева без дозвільних документів.

- Отримавши інформацію про незаконну порубку дерев, на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, яка встановила особи правопорушників. Ними виявились місцеві мешканці, 29 та 27 років. Поліцейські речові докази вилучили. Тривають слідчі дії, - повідомив Сергій Ярош, начальник СПД №1  (смт. Машівка).

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Решетилівської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.246 (Незаконна порубка дерев у лісі, що заподіяла істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини судом чоловікам загрожує покарання у вигляді  штрафу до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25 500 грн) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: порушення ліс дрова
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