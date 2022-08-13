У Дмитрівці піймали двох молодиків, які незаконно валили ліс

12 серпня, близько 11.00, у Полтавському районі, поблизу с. Дмитрівка, поліцейські виявили факт незаконної порубки лісу, а також викрили двох місцевих чоловіків, причетних до вказаного правопорушення. Про це повідомила пресслужба поліції.
До сектору поліцейської діяльності №1 (смт. Машівка) надійшло повідомлення від патрульних працівників підрозділу, що неподалік Дмитрівки виявили УАЗ 452, завантажений деревиною, та двох чоловіків, які пиляли дерева без дозвільних документів.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Решетилівської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.246 (Незаконна порубка дерев у лісі, що заподіяла істотну шкоду) Кримінального кодексу України.
У разі доведення вини судом чоловікам загрожує покарання у вигляді штрафу до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (25 500 грн) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер