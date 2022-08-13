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Надзвичайні новини

По Великій Багачці тинявся самотній 3-річний хлопчик: копи знайшли батьків

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 523

 

Все відбулося настільки швидко, що жінка навіть не встигла помітити відсутності сина

На Полтавщині поліцейські швидко встановили батьків трирічного хлопчика, який блукав селищем у Миргородському районі. Про це повідомила пресслужба поліції.

Про дитину, яка перебувала на вулиці селища Велика Багачка без батьків, поліцейським пішого патруля повідомила місцева жителька. Жінка зазначила, що дитина загубилася і не може назвати адресу поживання.

- Правоохоронці доволі швидко встановили вулицю, на якій хлопчик проживає з родиною. Допомогла інформація від місцевих. Як з’ясувалося, сім'я переїхала до Миргородщини з іншої області, де точаться бойові дії, - повідомив Анатолій Свічкар, т.в.о. начальника відділення поліції №3 (смт Велика Багачка) Миргородського райвідділу.

На щастя, завдяки доброті та уважності людей, хлопчика оперативно повернули матері. Все відбулося настільки швидко, що жінка навіть не встигла помітити відсутності сина.

Поліція Полтавщини дякує небайдужим жителям Великої Багачки. Завдяки своєчасному зверненню до поліції, вдалося запобігти можливим загрозам для життя та здоров’я дитини.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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