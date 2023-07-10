Поліція Полтавщини розшукує Григорія Непопова та Сергія Феденка, які переховуються від суду

Сьогодні, 14:58 Переглядів: 50

Відділ комунікації поліції Полтавщини повідомляє про розшук двох чоловіків, які підозрюються у скоєнні кримінальних злочинів та переховуються від суду. Обох розшукує Лубенський районний відділ поліції Полтавщини.

1. Розшукується Непопов Григорій Сергійович, 1983 року народження, мешканець, с. Оржиця Гребінківської громади Лубенського району.

Він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, та переховується від суду з 2021 року.

Прикмети розшукуваного: на вигляд до 40 років, зріст 170 см, худорлявої статури, обличчя овальне, очі темні, брови прямі, густі, волосся коротке, темне.

Феденко Сергій Олександрович

2. Розшукується Феденко Сергій Олександрович, 1962 року народження, мешканець міста Лубни, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 (Крадіжка) та ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, та переховується від суду з липня 2022 року.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 60-65 років, зріст 175 — 180 см, худорлявої статури, волосся сиве із залисинами, очі темні.

— Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, яка допоможе пришвидшити їх розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції Полтавщини за телефонами (05361)73-628, (095) 191-13-00, (050) 440-82-76, 066-686-33-47 або 102, — йдеться у зверненні поліції.



