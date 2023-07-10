На Полтавщині затримали кримінальника за підозрою у побоях родички, від яких вона померла

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У разі визнання судом вини фігуранту загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі

До чергової частини відділення № 3 (смт Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції 7 липня, близько 12.00 години, надійшло повідомлення від жителя села Пришиб Шишацької територіальної громади про смерть його 65-річної дружини.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на матеріали Миргородського райвідділу поліції.

Отримавши інформацію, на місце події одразу прибули слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти-криміналісти.

— Під час огляду місця події поліцейські виявили на тілі 65-річної жінки тілесні ушкодження. Надалі, за висновком судово-медичних експертів, встановлено що вона померла від отриманих тяжких тілесних ушкоджень. Оперативники та слідчі швидко встановили причетного до злочину чоловіка. Ним виявився 41-річний родич потерпілої, який раніше мав проблеми із Законом. Слідчі миргородського підрозділу поліції затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід — тримання під вартою, — зазначив начальник Миргородського райвідділу поліції Віталій Ярмолюк.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом фігуранту загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.