Надвечір у Кременчуці прогнозують грозу та шквали

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 0

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попередив про погіршення погодних умов у Кременчуці та на Полтавщині у другій половині дня 10 липня. Очікують грозу, місцями по області шквали 15-18 м/с. 1 рівень небезпечності — жовтий.

Своєю чергою «Полтаваобленерго» повідомляє про можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач, що знаходяться під напругою.

Застерігають не наближатися до провисаючих проводів та проводів, що лежать на землі на відстань, менш як 8 метрів.

Якщо ви побачили обірваний дріт, негайно повідомте до колцентру компанії за номерами телефонів: (0532) 510-910, 097-20-20-207, 093-17-02-533, 0800-305-035.