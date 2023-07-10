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Надвечір у Кременчуці прогнозують грозу та шквали

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 0

Полтаваобленерго попереджає про можливі обриви електродротів

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попередив про погіршення погодних умов у Кременчуці та на Полтавщині у другій половині дня 10 липня. Очікують грозу, місцями по області шквали 15-18 м/с. 1 рівень небезпечності — жовтий.

Своєю чергою «Полтаваобленерго» повідомляє про можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач, що знаходяться під напругою. 

Застерігають не наближатися до провисаючих проводів та проводів, що лежать на землі на відстань, менш як 8 метрів.

Якщо ви побачили обірваний дріт, негайно повідомте до колцентру компанії за номерами телефонів: (0532) 510-910, 097-20-20-207, 093-17-02-533, 0800-305-035.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: погода гроза
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