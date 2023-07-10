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Розвідник з 95-ї ОДШБр отримав плитоноску від кременчуцького депутата

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 0 Позиція

 

Це вже 19-й бронежилет, який отримують військовослужбовці з Кременчука та району, від ньому

Депутат кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко передав плитоноску американського виробництва для військовослужбовця з розвідувальної роти 95-ї десантно-штурмової бригади. Свій комплект боєць втратив після поранення та евакуації з поля бою.

Саму плитоноска, окрім керамічних бронеплит, оснащена м’яким балістичним протиуламковим захистом для спини та грудей. Відповідно до зазначених характеристик, «м’яка» броня витримує постріл набоєм 9-мм.

 

Зауважимо, що раніше захисний комплект був чорного кольору, а його перевтілення забезпечили, місцеві хлопці, що займаються малярними роботами, перефарбувавши у захисні відтінки для маскування бійця на місцевості.

Саму плитоноску, Богдан Лазоренко, передав через нашого земляка, що після численних поранень, продовжує службу на посаді інструктора розвідників 95-ї ОДШБр.

 

Тижнем раніше, депутат отримав подяку від командування та усього особового складу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, за надану благодійну допомогу.

Це вже 19-й бронежилет, який отримують військовослужбовці з Кременчука та району, від Богдана Лазоренка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Богдан Лазоренко
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