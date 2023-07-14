Якою буде погода у Кременчуці у цей вікенд

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 103

У цей вікенд у Кременчуці буде комфортна літня погода — тепло, але не спекотно. Тож мають бути задоволені як любителі поніжитися на пляжі, так і ті, хто полюбляє прогулянки у парку чи виїзд на природу у вихідні.

Сонячних годин у суботу та неділю буде значно більше, ніж похмурих. Хмари можуть на нетривалий час з’явитися у небі над містом. Без опадів. Вітер — північно-західний.

Температурний мінімум у найближчі два дні складе +18-20°C, а максимально повітря прогріється до +26-27°C.