Якою буде погода у Кременчуці у цей вікенд

У цей вікенд у Кременчуці буде комфортна літня погода — тепло, але не спекотно. Тож мають бути задоволені як любителі поніжитися на пляжі, так і ті, хто полюбляє прогулянки у парку чи виїзд на природу у вихідні.
Сонячних годин у суботу та неділю буде значно більше, ніж похмурих. Хмари можуть на нетривалий час з’явитися у небі над містом. Без опадів. Вітер — північно-західний.
Температурний мінімум у найближчі два дні складе +18-20°C, а максимально повітря прогріється до +26-27°C.
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