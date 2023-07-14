В Україні знову одне Різдво замість двох: коли святкувати кременчужанам

Сьогодні, 12:26 Переглядів: 598

Різдво тепер святкуватимуть 25 грудня — 14 липня Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт.

Також переносяться:

15 липня — День Української Державності (з 28 липня): коли вшановується пам’ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого

1 жовтня — День захисників і захисниць України (з 14 жовтня): пов’язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня.

Нагадаємо, що у пояснювальній записці до законопроєкту 9431 йдеться, що метою таких змін є відмова від російської спадщини. Ухвалення закону дозволить відійти від російських традицій та зміцнити національну єдність в Україні.



