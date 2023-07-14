У Кременчуці частина вулиці вул. Полковника Гегечкорі залишилася без води: рух по Небесної Сотні ускладнений (доповнено)

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«Кременчукводоканал» усуватиме порив

Сьогодні, 14 липня, з 11.35 у Кременчуці перекрили воду на вул. Полковника Гегечкорі, 7-54. За повідомленням КП «Кременчукводоканал» там порив мережі холодного водопостачання. Доповнено: Наразі на місці аварії працюють відповідні комунальні служби. До котрої триватимуть роботи і коли у мешканців будинку знову з’явиться холодна вода — у пресслужбі КП «Кременчукводоканал» не уточнили. Рух транспорту по вулиці Небесної Сотні частково обмежений.











Фото: Кирило Воронцов

Автор: Вероніка Білодід, Володимир Дмитренко Відео: Артем Коваленко

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