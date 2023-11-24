У Полтаві зіткнулись три легковики — в салоні одного з них були діти

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24 листопада близько 16.40 у Полтаві, на перехресті вулиць Решетилівська та Петра Юрченка, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції.

За попередньою інформацією, Volkswagen, під керуванням 20-річного полтавця, та Opel, яким керував 40-річний полтавець, зіткнулись зі Skoda, під керуванням 36-річного місцевого мешканця. В момент ДТП в Skoda окрім водія перебувало двоє малолітніх дітей, 13 та 8 років. Учасників ДТП на місці події оглянули медики. Госпіталізація нікому не знадобилась.



