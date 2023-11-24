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Кременчук, Воїни світла

На війні загинув військовий з Кременчука Станіслав Стеценко

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 381

 

Прощання відбудеться у понеділок, 27 листопада
На війні загинув військовий з Кременчука Станіслав Олексійович Стеценко. Про це повідомили на сторінці Департаменту соціального захисту населення Кременчука у Фейсбуці.
Станіслав проходив службу з 14 липня 2023 року. Був рядовим.
16 листопада 2023 року загинув, захищаючи територіальну цілісність України від агресії військ Російської Федерації, в районі Авдіївки Донецької області.
У військового залишилися дружина та троє дітей.
Поховання Станіслава Стеценка відбудеться у понеділок, 27 листопада, а саме:
  • об 11.00 — прощання у Кременчуцькому міському палаці культури;
  • о 12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;
  • о 13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Слави.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким!

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Автор: Дарія Згура
Теги: Прощання поховання війна воїни світла
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