Виробництво «зеленої сталі» посилить позиції українських підприємств Ferrexpo у Європейському Союзі

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 120 Новини компаній

Європейські металурги задумуються над тим, щоб купувати якісну продукцію із високим вмістом заліза

Посилення законодавства щодо захисту навколишнього середовища стимулюють європейські компанії переходити на виробництво «зеленої сталі», що, в свою чергу, посилює позиції українських підприємств Ferrexpo, які виробляють преміальну продукцію. Про це заявив голова ради директорів Ferrexpo AG Вольфрам Куоні у великому інтервʼю НВ Бізнес.

За словами керівника, тільки австрійська VoestAlpine інвестує в такий проєкт 1,5 млрд євро. Такі тренди ринку відкривають перед компанією Ferrexpo, яка в Україні володіє Полтавським ГЗК, Єристівським ГЗК та Біланівським ГЗК на Полтавщині, більше перспектив у ЄС.

— Європейські клієнти повинні будуть десь брати DRI-окатки. Я вважаю, що це ставить Україну в сильну позицію, оскільки європейський металургійний сектор не має власної сировини для «зеленого переходу, — зазначив в інтерв’ю виданню New Voice Вольфрам Куоні, голова ради директорів Ferrexpo AG.

На думку топменеджера, європейські металурги задумуються над тим, щоб купувати якісну продукцію із високим вмістом заліза, а підприємствам Ferrexpo є що їм запропонувати.