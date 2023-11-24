Виробництво «зеленої сталі» посилить позиції українських підприємств Ferrexpo у Європейському Союзі

Посилення законодавства щодо захисту навколишнього середовища стимулюють європейські компанії переходити на виробництво «зеленої сталі», що, в свою чергу, посилює позиції українських підприємств Ferrexpo, які виробляють преміальну продукцію. Про це заявив голова ради директорів Ferrexpo AG Вольфрам Куоні у великому інтервʼю НВ Бізнес.
За словами керівника, тільки австрійська VoestAlpine інвестує в такий проєкт 1,5 млрд євро. Такі тренди ринку відкривають перед компанією Ferrexpo, яка в Україні володіє Полтавським ГЗК, Єристівським ГЗК та Біланівським ГЗК на Полтавщині, більше перспектив у ЄС.
На думку топменеджера, європейські металурги задумуються над тим, щоб купувати якісну продукцію із високим вмістом заліза, а підприємствам Ferrexpo є що їм запропонувати.
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