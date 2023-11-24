У ДТП на Рівненщині травмувалася кременчужанка

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Сьогодні, 24 листопада, близько 7.00 на трасі «Київ-Чоп» на під’їзді до міста Дубно сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждала 37-річна кременчужанка. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Рівненській області.

Поліція встановила, що водій автомобіля Renault Master, 31-річний киянин, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та наїхав на відбійник.

Внаслідок ДТП 37-річна пасажирка з Кременчука із тяжкими травмами знаходиться у реанімації.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

За результатами огляду на стан сп'яніння, водій був тверезий. Крім того, у нього відібрали зразки крові.