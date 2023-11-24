У Кременчуці визначили переможців конкурсу творчості «Я мрію — я живу»

Працівники Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради підбили підсумки конкурсу творчості серед дітей з інвалідністю «Я мрію — я живу». Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.
Учасниками заходу стали діти віком від 6 до 18 років.
Конкурс присвячений Міжнародному дню людей з інвалідністю, що відзначатиметься 3 грудня, та мав на меті підтримку дітей з особливими освітніми потребами та створення умов для подальшого розвитку їхньої творчості.
На розгляд членам журі учасники представили 50 робіт: 10 малюнків, 39 поробок та 1 вірш.
Переможцями конкурсу у номінації «Малюнки»:
У номінації «Поробки» журі відзначили:
Та у номінації «Поетичні твори, проза» за І місце відзначений Михайло Маслій, «Винахідливий вчений або пригоди консерви».
Нагородження переможців та учасників конкурсу, а також виставка кращих робіт відбудеться 30 листопада 2023 року о 14.00 у комунальному закладі позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості» за адресою: вул. Миколи Залудяка, 14.
Нагадуємо, до 1 грудня триває прийом робіт на конкурс малюнків «Стоп насильству!».
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