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Кременчук, Культура, Освіта

У Кременчуці визначили переможців конкурсу творчості «Я мрію — я живу»

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 270

 

Його учасниками були діти з інвалідністю

Працівники Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради підбили підсумки конкурсу творчості серед дітей з інвалідністю «Я мрію — я живу». Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Учасниками заходу стали діти віком від 6 до 18 років.

Конкурс присвячений Міжнародному дню людей з інвалідністю, що відзначатиметься 3 грудня, та мав на меті підтримку дітей з особливими освітніми потребами та створення умов для подальшого розвитку їхньої творчості.

На розгляд членам журі учасники представили 50 робіт: 10 малюнків, 39 поробок та 1 вірш.

 

Переможцями конкурсу у номінації «Малюнки»:

  • І місце —  Катерина Майська, «Україна в моєму серці»;
  • І місце —  Давид Шлик, «Я мрію — я живу».

У номінації «Поробки» журі відзначили:

  • І місце —  Олександра Коваль, «З теплом та любов’ю у серці»;
  • І місце —  Роман Янішин, «Символ Нового року»;
  • ІІ місце —  Ілля Барановський, «Чарівна ящірка»;
  • ІІ місце —  Геннадій Жицький, «Чарівний лебідь»;
  • ІІІ місце —  Михайло Носенко, «Мрії про майбутнє»;
  • ІІІ місце —  Леонід Сумін, «Повір у себе».

Та у номінації «Поетичні твори, проза» за І місце відзначений Михайло Маслій, «Винахідливий вчений або пригоди консерви».

Нагородження переможців та учасників конкурсу, а також виставка кращих робіт відбудеться 30 листопада 2023 року о 14.00 у комунальному закладі позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості» за адресою: вул. Миколи Залудяка, 14.

Нагадуємо, до 1 грудня триває прийом робіт на конкурс малюнків «Стоп насильству!».

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцька міська рада
Теги: освіта діти з інвалідністю конкурс
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