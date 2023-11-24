У Кременчуці визначили переможців конкурсу творчості «Я мрію — я живу»

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Його учасниками були діти з інвалідністю

Працівники Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради підбили підсумки конкурсу творчості серед дітей з інвалідністю «Я мрію — я живу». Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Учасниками заходу стали діти віком від 6 до 18 років.

Конкурс присвячений Міжнародному дню людей з інвалідністю, що відзначатиметься 3 грудня, та мав на меті підтримку дітей з особливими освітніми потребами та створення умов для подальшого розвитку їхньої творчості.

На розгляд членам журі учасники представили 50 робіт: 10 малюнків, 39 поробок та 1 вірш.

Переможцями конкурсу у номінації «Малюнки»:

І місце — Катерина Майська, «Україна в моєму серці»;

І місце — Давид Шлик, «Я мрію — я живу».

У номінації «Поробки» журі відзначили:

І місце — Олександра Коваль, «З теплом та любов’ю у серці»;

І місце — Роман Янішин, «Символ Нового року»;

ІІ місце — Ілля Барановський, «Чарівна ящірка»;

ІІ місце — Геннадій Жицький, «Чарівний лебідь»;

ІІІ місце — Михайло Носенко, «Мрії про майбутнє»;

ІІІ місце — Леонід Сумін, «Повір у себе».

Та у номінації «Поетичні твори, проза» за І місце відзначений Михайло Маслій, «Винахідливий вчений або пригоди консерви».

Нагородження переможців та учасників конкурсу, а також виставка кращих робіт відбудеться 30 листопада 2023 року о 14.00 у комунальному закладі позашкільної освіти «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості» за адресою: вул. Миколи Залудяка, 14.

Нагадуємо, до 1 грудня триває прийом робіт на конкурс малюнків «Стоп насильству!».