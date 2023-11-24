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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві поліція затримала наркоторговця

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 87

 

У нього вилучили 15 згортків із наркотиками

Під час патрулювання у Шевченківському районі міста Полтави правоохоронці побачили чоловіка, який мав при собі 15 згортків синтетичних наркотиків. Про це стало відомо від пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

  

Антон Григоренко, начальник відділу превенції Полтавського районного управління поліції, говорить:

— Фігурантом виявився 31-річний полтавець. Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою строком 60 діб.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Нагадуємо, днями на Полтавщині правоохоронці вилучили у мешканця понад 80,5 кг канабісу.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: наркотики наркоторгівля
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