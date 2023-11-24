У Полтаві поліція затримала наркоторговця

Під час патрулювання у Шевченківському районі міста Полтави правоохоронці побачили чоловіка, який мав при собі 15 згортків синтетичних наркотиків. Про це стало відомо від пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Антон Григоренко, начальник відділу превенції Полтавського районного управління поліції, говорить:
Правоохоронці порушили кримінальне провадження ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.
Нагадуємо, днями на Полтавщині правоохоронці вилучили у мешканця понад 80,5 кг канабісу.
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