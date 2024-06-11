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Вже 227 мешканців області отримали гранти у межах проєкту «єРобота» — Полтавська ОВА

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 114

 

Розмір одного мікрогранту становить від 50 до 250 тисяч гривень

З початку року 227 мешканців Полтавщини отримали гранти у межах урядового проєкту «єРобота». Серед них 21 — учасники бойових дій та члени їхніх сімей. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Нині майже всі реалізують свої бізнес-ідеї. Загалом в області з’явиться понад 440 нових робочих місць. Розмір одного мікрогранту коливається від 50 до 250 тисяч гривень. Кошти повертати не потрібно за умови дотримання вимог, одна з яких — створення робочих місць, – розповів Філіп Пронін.

Програма «єРобота» дає можливості для розвитку бізнесу на Полтавщині. Дізнатися більше та подати заявку можна на порталі Дія.

Нагадаємо, стати підприємцем та відкрити власну справу для ветеранів війни, або їх подружжя, не маючи початкового капіталу цілком реально і, як виявляється, доволі просто. Потрібні лише ідея, бажання та трохи активності. Про це у лютому цього року «Кременчуцькому Телеграфу» розповів колишній військовий, ветеран війни, який має 2 групу інвалідності внаслідок війни, Дмитро Брильов, який у 56 років відкрив свою справу — шиномонтажну майстерню.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА гранти бізнес відкриття
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