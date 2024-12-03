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Надзвичайні новини

На Полтавщині БЕБівці викрили схему збуту нелегального алкоголю та тютюну

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 173

 Під час обшуків вилучили понад 4 тисячі літрів алкоголю та 2 тисячі пачок сигарет

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ) у Полтавській області викрили злочинну групу, яка займалася придбанням, зберіганням і продажем нелегальних алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що троє чоловіків організували чітку схему збуту незаконної продукції:

  • Закуповували алкоголь і тютюнові вироби через інтернет.
  • Транспортували товар до орендованих гаражів у Полтавській та Харківській областях.
  • Продавали продукцію без дозвільних документів оптом і вроздріб, пропонуючи значно нижчі ціни, ніж на легальному ринку.

Під час обшуків детективи вилучили:

  • Понад 4 тисячі літрів алкогольних напоїв у асортименті.
  • 2 тисячі пачок тютюнових виробів.
  • Мобільні телефони, які використовувалися для координації злочинної діяльності.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини справи та додаткові учасники схеми. Фігурантам може загрожувати кримінальна відповідальність за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині викрили злочинну схему продажу фальсифікованих цигарок.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: БЕБ тютюн алкоголь контрафакт
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