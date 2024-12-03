На Полтавщині БЕБівці викрили схему збуту нелегального алкоголю та тютюну

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ) у Полтавській області викрили злочинну групу, яка займалася придбанням, зберіганням і продажем нелегальних алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
Слідство встановило, що троє чоловіків організували чітку схему збуту незаконної продукції:
Під час обшуків детективи вилучили:
Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини справи та додаткові учасники схеми. Фігурантам може загрожувати кримінальна відповідальність за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів.
Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині викрили злочинну схему продажу фальсифікованих цигарок.
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