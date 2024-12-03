На Полтавщині БЕБівці викрили схему збуту нелегального алкоголю та тютюну

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 173

Під час обшуків вилучили понад 4 тисячі літрів алкоголю та 2 тисячі пачок сигарет

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (ТУ БЕБ) у Полтавській області викрили злочинну групу, яка займалася придбанням, зберіганням і продажем нелегальних алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що троє чоловіків організували чітку схему збуту незаконної продукції:

Закуповували алкоголь і тютюнові вироби через інтернет.

Транспортували товар до орендованих гаражів у Полтавській та Харківській областях.

Продавали продукцію без дозвільних документів оптом і вроздріб, пропонуючи значно нижчі ціни, ніж на легальному ринку.

Під час обшуків детективи вилучили:

Понад 4 тисячі літрів алкогольних напоїв у асортименті .

. 2 тисячі пачок тютюнових виробів .

. Мобільні телефони, які використовувалися для координації злочинної діяльності.