У Центрі «Калина» в Горішніх Плавнях працює «Університет третього віку»

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Підопічні закладу здобувають у ньому нові компетенції та знання за сімома напрямами. Зокрема, опановують комп’ютерну техніку, самодіагностику психологічного стану, вивчають історію рідного краю, основи здорового способу життя та прикладного мистецтва

У територіальному центрі соціального обслуговування (ТЦСО) «Калина» надають комплекс соціальних послуг, серед них і навчання в «Університеті третього віку». Заклад фінансується з бюджету громади й функціонує за підтримки органів місцевого самоврядування. Як розповіла директорка ТЦСО «Калина» Надія Сакун, «Університети третього віку» — це міжнародний рух, що має за мету реалізацію принципу «навчання протягом життя» серед громадян старшого віку.

«Соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку» надається у відділенні денного перебування. Заняття проводяться в приміщенні терцентру у форматі лекцій, відеооглядів, практичних занять, майстер-класів, екскурсій. Лекції на факультетах читають фахівці терцентру та викладачі-волонтери. Навчання безкоштовне», — повідомила Надія Сакун.

За її словами, зараз в «Університеті третього віку» закладу діють сім «факультетів». Серед них напрями з опанування комп’ютерної грамотності, навичок користування смартфонами (викладач Костянтин Лінець), історико-краєзнавчого спрямування (викладачка Наталія Лямкіна), прикладного мистецтва (викладачка Антоніна Цюх). А також напрями з вивчення хореографії (викладачка Вікторія Свищ), основ здорового способу життя (викладачка Олена Сень), психології (викладачка Світлана Шараз). Освітня програма кожного напряму розрахована на один або два навчальних роки.

Заняття проводяться один раз на тиждень. Передбачено групову та індивідуальну форми навчання.

«Більшість напрямів працює вже не перший рік, і слухачам дуже подобається відвідувати заняття, адже це розширює коло їхнього спілкування і вони отримують нові знання». — підкреслила Надія Сакун.

На заняттях із комп’ютерної грамотності, розповіла вона, підопічні закладу мають змогу сформувати навички й вміння користуватися сучасними електронними засобами, вдосконалити навички роботи з комп’ютерними програмами, розширити коло спілкування в соціальних мережах. Історико-краєзнавчий напрям об’єднує тих, хто цікавиться історією рідного краю.

«Робота побудована так, щоб студенти більше дізнавалися про історичні події та постаті, які стосуються України в цілому, Полтавщини та конкретно регіону, в якому ми проживаємо», — вказала очільниця закладу.

Тим часом слухачі «факультету психології», розповіла Надія Сакун, здобувають знання про самодіагностику психологічного стану, самодопомогу й психологічну підтримку. А заняття з прикладного мистецтва сприяють залученню до вивчення та оволодіння різними видами рукоділля. Це плетіння й вишивка бісером, декупаж, вишивка нитками й стрічками, в’язання гачком і спицями, виготовлення сувенірів. Також розпочалися заняття з вивчення основ здорового способу життя за оновленою цього року програмою. Заняття включають як лекційну форму подання матеріалу щодо процесу старіння та його особливостей, сучасних методів збереження здоров’я, набуття навичок самодопомоги, формування принципів здорового способу життя, так і практичні заняття з оволодіння основами «фейсбілдингу» — комплексом спеціальних вправ та тренувань м’язів обличчя та нейрогімнастики (комплекс тілесно-орієнтованих вправ, які дозволять через тіло впливати на мозкові структури). Інновацією цього навчального року є відкриття напряму «Світ у смартфоні».

На цьому факультеті студенти навчаються азів роботи із сучасними мобільними пристроями. Вчаться користуватися базовими функціями телефону, запускати програми, користуватися соціальними мережами. На складнішому рівні навчатимуться, як передати покази лічильників, працювати з геолокацією тощо.

Крім того, зауважила Надія Сакун, завдяки залученню фахового викладача Вікторії Свищ у терцентрі відкрили хореографічний напрям.

«Заняття з хореографії це свого роду омолодження й творча реалізація, яка розкриває закладені в підопічних терцентру здібності до хореографії. Також допомагає розвинути хореографічні, музично-ритмічні, фізичні та творчі здібності. А ще концентрувати увагу, уяву, фантазію, спостережливість, пам’ять, волю, художньо-образне мислення», — зазначила очільниця закладу.

Надія Сакун закликає відвідувати територіальний центр людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

«Якщо у вас виникла потреба в освоєнні нового гаджета або комп’ютера, чи бажаєте підвищити свій рівень знань з історії або навчитися вишивати хрестиком, плести чи виготовляти іграшки, а ще на професійному рівні співати та танцювати, здійснювати заочні подорожі чи просто цікаво і змістовно відпочивати й розважатися, зміцнювати своє здоров’я, тоді вам до нас — у "Калину"», — наголосила директорка центру.