У Центрі «Калина» в Горішніх Плавнях працює «Університет третього віку»

Підопічні закладу здобувають у ньому нові компетенції та знання за сімома напрямами. Зокрема, опановують комп’ютерну техніку, самодіагностику психологічного стану, вивчають історію рідного краю, основи здорового способу життя та прикладного мистецтва
У територіальному центрі соціального обслуговування (ТЦСО) «Калина» надають комплекс соціальних послуг, серед них і навчання в «Університеті третього віку». Заклад фінансується з бюджету громади й функціонує за підтримки органів місцевого самоврядування. Як розповіла директорка ТЦСО «Калина» Надія Сакун, «Університети третього віку» — це міжнародний рух, що має за мету реалізацію принципу «навчання протягом життя» серед громадян старшого віку.
За її словами, зараз в «Університеті третього віку» закладу діють сім «факультетів». Серед них напрями з опанування комп’ютерної грамотності, навичок користування смартфонами (викладач Костянтин Лінець), історико-краєзнавчого спрямування (викладачка Наталія Лямкіна), прикладного мистецтва (викладачка Антоніна Цюх). А також напрями з вивчення хореографії (викладачка Вікторія Свищ), основ здорового способу життя (викладачка Олена Сень), психології (викладачка Світлана Шараз). Освітня програма кожного напряму розрахована на один або два навчальних роки.
Заняття проводяться один раз на тиждень. Передбачено групову та індивідуальну форми навчання.
На заняттях із комп’ютерної грамотності, розповіла вона, підопічні закладу мають змогу сформувати навички й вміння користуватися сучасними електронними засобами, вдосконалити навички роботи з комп’ютерними програмами, розширити коло спілкування в соціальних мережах. Історико-краєзнавчий напрям об’єднує тих, хто цікавиться історією рідного краю.
Тим часом слухачі «факультету психології», розповіла Надія Сакун, здобувають знання про самодіагностику психологічного стану, самодопомогу й психологічну підтримку. А заняття з прикладного мистецтва сприяють залученню до вивчення та оволодіння різними видами рукоділля. Це плетіння й вишивка бісером, декупаж, вишивка нитками й стрічками, в’язання гачком і спицями, виготовлення сувенірів. Також розпочалися заняття з вивчення основ здорового способу життя за оновленою цього року програмою. Заняття включають як лекційну форму подання матеріалу щодо процесу старіння та його особливостей, сучасних методів збереження здоров’я, набуття навичок самодопомоги, формування принципів здорового способу життя, так і практичні заняття з оволодіння основами «фейсбілдингу» — комплексом спеціальних вправ та тренувань м’язів обличчя та нейрогімнастики (комплекс тілесно-орієнтованих вправ, які дозволять через тіло впливати на мозкові структури). Інновацією цього навчального року є відкриття напряму «Світ у смартфоні».
На цьому факультеті студенти навчаються азів роботи із сучасними мобільними пристроями. Вчаться користуватися базовими функціями телефону, запускати програми, користуватися соціальними мережами. На складнішому рівні навчатимуться, як передати покази лічильників, працювати з геолокацією тощо.
Крім того, зауважила Надія Сакун, завдяки залученню фахового викладача Вікторії Свищ у терцентрі відкрили хореографічний напрям.
Надія Сакун закликає відвідувати територіальний центр людей похилого віку та осіб з інвалідністю.
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