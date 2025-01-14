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На війні загинув випускник Кременчуцького спортивного ліцею Іван Шафалюк

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 725

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття сестрі та близьким загиблого

Наприкінці 2024 року 29-річний Іван Шафалюк загинув під час ведення бойових дій у Курській області у складі 225-ї окремої штурмової бригади. Про це повідомили на офіційній сторінці Кременчуцького спортивного ліцею імені Івана Піддубного у Facebook.

Іван був вихованцем ліцею, де навчався з 2004 по 2013 рік разом із сестрами. Попри складне дитинство, зумовлене втратою батьків і перебуванням в інтернаті, хлопець виріс справжнім патріотом. Улітку 2024 року він добровільно пішов до лав ЗСУ, а з серпня того ж року брав участь в активних наступальних діях.

За словами директора ліцею Олександра Кириченка, життя родини Шафалюків було сповнене трагедій. Старша сестра Марина загинула за жахливих обставин під час навчання у Полтавському педагогічному університеті. Молодша сестра Аня, єдина з трьох дітей, залишилася живою.

— Іван, середній брат, завжди був бешкетником, але водночас відповідальним і сміливим. Його шлях закінчився як шлях справжнього воїна, — зазначив Олександр Кириченко.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: загиблі на війні воїни світла спортивний ліцей
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