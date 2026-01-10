Через негоду поїзд Ужгород – Кременчук 10 січня їде із запізненням

Орієнтовне відхилення від графіка становить близько однієї години

Через аномальні погодні умови 10 січня поїзд № 129/130–131/132 Ужгород — Полтава — Кременчук курсує із запізненням. Про це повідомили в Укрзалізниці станом на 10.55.

Вказано, що орієнтовне відхилення від графіка становить близько однієї години. Водночас залізничники зазначають, що час затримки поступово скорочують і він менший, ніж попередньої доби.

В «Укрзалізниці» наголошують, що вказаний час запізнення є орієнтовним і може змінюватися. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на вокзалах та стежити за сповіщеннями в мобільному застосунку компанії.

