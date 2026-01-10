На Полтавщині через російські атаки ввели аварійні відключення світла

Спочатку в області почали діяти аварійні відключення, а вже за кілька хвилин, енергетики ввели спеціальний графік аварійних відключень

У Полтавській області 10 січня застосували аварійні відключення електроенергії через наслідки російських атак на об’єкти енергетики. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

Спочатку в області почали діяти аварійні відключення (з 11.10), а вже за кілька хвилин, з 11.19, енергетики ввели спеціальний графік аварійних відключень.

В енергокомпанії повідомляють, що електропостачання відновлюватимуть після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК «Укренерго».

Час відновлення світла наразі не уточнюють.