На Полтавщині через російські атаки ввели аварійні відключення світла

У Полтавській області 10 січня застосували аварійні відключення електроенергії через наслідки російських атак на об’єкти енергетики. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
Спочатку в області почали діяти аварійні відключення (з 11.10), а вже за кілька хвилин, з 11.19, енергетики ввели спеціальний графік аварійних відключень.
В енергокомпанії повідомляють, що електропостачання відновлюватимуть після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК «Укренерго».
Час відновлення світла наразі не уточнюють.
