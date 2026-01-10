На Полтавщині 10 січня діятимуть посилені графіки погодинних відключень світла

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України в Полтавській області 10 січня запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії з різним обсягом черг упродовж доби. Про це повідомили у АТ «Полтаваобленерго».
За інформацією енергетиків, відключення застосовуватимуть за таким графіком:
Ознайомитися з погодинним графіком відключень можна на сайті АТ «Полтаваобленерго». Там також оприлюднений перелік адрес, які потрапляють під відключення.
Нагадаємо, АТ «Полтаваобленерго» оновило графік погодинного відключення електроенергії, який діятиме з 10 січня 2026 року. Споживачам радять перевірити свою адресу в оновленому графіку на сайті обленерго.
За зверненням Полтавської обласної військової адміністрації графік погодинних відключень залишається без змін до особливого розпорядження.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.