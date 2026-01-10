ГО "Захист держави"
Топ новина, Полтавщина, Відключення світла

На Полтавщині 10 січня діятимуть посилені графіки погодинних відключень світла

Сьогодні, 09:25

Світло вимикатимуть із різною кількістю черг протягом усієї доби

 

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України в Полтавській області 10 січня запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії з різним обсягом черг упродовж доби. Про це повідомили у АТ «Полтаваобленерго». 

За інформацією енергетиків, відключення застосовуватимуть за таким графіком:

  • з 00.00 до 05.00 — 1,5 черги
  • з 05.00 до 08.00 — 2,5 черги
  • з 08.00 до 15.00 — 3 черги
  • з 15.00 до 19.00 — 3,5 черги
  • з 19.00 до 22.00 — 3 черги
  • з 22.00 до 23.59 — 2,5 черги

Ознайомитися з погодинним графіком відключень можна на сайті АТ «Полтаваобленерго». Там також оприлюднений перелік адрес, які потрапляють під відключення.

Нагадаємо, АТ «Полтаваобленерго» оновило графік погодинного відключення електроенергії, який діятиме з 10 січня 2026 року. Споживачам радять перевірити свою адресу в оновленому графіку на сайті обленерго.

За зверненням Полтавської обласної військової адміністрації графік погодинних відключень залишається без змін до особливого розпорядження.


Автор: Телеграф
Теги: відключення електроенергії
Вверх