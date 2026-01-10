У Кременчуці загорілася квартира в багатоповерхівці

Сьогодні, 09:12 Переглядів: 224

9 січня, близько 19.30, у Кременчуці сталася пожежа в квартирі багатоквартирного житлового будинку на вулиці Лікаря Бончука. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок займання вогонь знищив внутрішнє облицювання стін на площі близько 38 квадратних метрів, двері, домашні речі та балконну раму. Також у квартирі закоптило стіни й стелю на площі близько 30 квадратних метрів, пошкоджено майно.

Рятувальники не допустили поширення вогню — квартиру вдалося врятувати від повного знищення.

Пожежу гасили два відділення 15-ї та 16-ї державних пожежно-рятувальних частин. Причини займання з’ясовують.