У Кременчуці розшукують Анастасію Зіньковську та Поліну Кисленко

У Кременчуці поліція розшукує неповнолітніх Анастасію Зіньковську та Поліну Кисленко. Про це повідомили у районному управлінні поліції.
Прикмети Анастасії: на вигляд приблизно 14 років, зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся темне, довге, зовнішніх особливих прикмет не має.
Одяг на момент зникнення: коричнева куртка, темні брюки і кросівки чорні.
Прикмети Поліни: на вигляд 13 років, зріст 155–160 см, худорлявої тілобудови, волосся русе, довге.
Одягнена на момент зникнення: куртка чорного кольору, джинси, кросівки сірого кольору.
Поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація щодо можливого місця перебування дівчини, повідомте за телефонами:
