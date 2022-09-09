У Кременчуцькому районі в очному та змішаному режимі працює 31 школа, у Кременчуці – жодної

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 229

Чверть учнів на Кременчуччині ходять на навчання до своїх шкіл

З 1-го вересня у Кременчуцькому районі почався навчальний рік у 116 школах. Про формат освітнього процесу цього року на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За його словами, у навчальних закладах середньої освіти району наразі навчається 38 тисяч 138 дітей.

З них у форматі офлайн – понад 5802 учнів. В очному режимі наразі працюють 12 шкіл району, з яких 9 - у Горішніх Плавнях та 3 - у Семенівській СТГ.

Ще 19 шкіл району працюють у змішаному форматі, тобто проводять частину уроків офлайн, а частину – онлайн. Так наразі навчаються 3360 учнів. У змішаному форматі працюють 8 шкіл у Глобинській територіальній громаді, 4 – у Градизькій, 4 – в Оболонській, 2 – в Омельницькій та 1 – у Пришибській громадах.

Усі інші заклади середньої освіти, а їх 85, поки працюють виключно в онлайн режимі. Навчаються не виходячи із дому понад 29 тисяч школярів. Зокрема, усі учні комунальних навчальних закладів Кременчука.

— В усіх школах, які працюють в очному чи змішаному режимі обладнані укриття. Ми будемо робити усе можливе, щоб забезпечити учням та їх батькам право вибору форми навчання. Щоби діти могли здобувати повноцінну освіту. Через епідемію Ковіду наші діти з 2020 року більшість часу займалися онлайн, що позначилося на якості освіти. Наше завдання дати можливість дітям отримувати знання. Від цього залежить майбутнє України, — зазначив Олег Лєднік.