У Кременчуцькому районі в очному та змішаному режимі працює 31 школа, у Кременчуці – жодної

З 1-го вересня у Кременчуцькому районі почався навчальний рік у 116 школах. Про формат освітнього процесу цього року на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, у навчальних закладах середньої освіти району наразі навчається 38 тисяч 138 дітей.
З них у форматі офлайн – понад 5802 учнів. В очному режимі наразі працюють 12 шкіл району, з яких 9 - у Горішніх Плавнях та 3 - у Семенівській СТГ.
Ще 19 шкіл району працюють у змішаному форматі, тобто проводять частину уроків офлайн, а частину – онлайн. Так наразі навчаються 3360 учнів. У змішаному форматі працюють 8 шкіл у Глобинській територіальній громаді, 4 – у Градизькій, 4 – в Оболонській, 2 – в Омельницькій та 1 – у Пришибській громадах.
Усі інші заклади середньої освіти, а їх 85, поки працюють виключно в онлайн режимі. Навчаються не виходячи із дому понад 29 тисяч школярів. Зокрема, усі учні комунальних навчальних закладів Кременчука.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер