На Полтавщині поліція затримала браконьєра, який сітками з човна ловив рибу на Сулі

Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції спільно з працівниками національного природного парку Нижньосульський на водоймі Сулинської затоки виявили правопорушника, який за допомогою сіток та човна займався незаконним виловом риби.
Браконьєра затримали сьогодні, 9 вересня, близько 5-ої ранку. Довжина сіток складала близько 100 метрів, у човні було 20 кг виловленої риби, чим за оцінкою експерта завдано державі збитків на суму близько 480 тисяч гривень.
Поліція розпочала розслідування.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Підрозділом дізнання поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Крім цього, відносно рибалки-порушника винесено постанову за ст.117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер