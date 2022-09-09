На Полтавщині поліція затримала браконьєра, який сітками з човна ловив рибу на Сулі

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Браконьєр виловив лише 20 кг риби, проте завдав збитків державі на 480 тисяч грн

Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління поліції спільно з працівниками національного природного парку Нижньосульський на водоймі Сулинської затоки виявили правопорушника, який за допомогою сіток та човна займався незаконним виловом риби.

Браконьєра затримали сьогодні, 9 вересня, близько 5-ої ранку. Довжина сіток складала близько 100 метрів, у човні було 20 кг виловленої риби, чим за оцінкою експерта завдано державі збитків на суму близько 480 тисяч гривень.

Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

- Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула на місце події, попередньо встановила, що мешканець села Лящівка, 1996 року народження, за допомогою месинової сітки довжиною близько 100 м та дерев’яного човна з навісним двигуном, виловив близько 20 кілограмів риби різних видів. За попередньою оцінкою працівника Національного природного парку Нижньосульський, сума завданих державі збитків становить близько 480 тисяч гривень, - розповів начальник сектору поліцейської діяльності на воді Дмитро Кисличенко.

Підрозділом дізнання поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Крім цього, відносно рибалки-порушника винесено постанову за ст.117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.