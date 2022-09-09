ХК «Кременчук» вийшов з відпустки й подав заявку на участь у чемпіонаті України

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Срібні призери чемпіонату України-2021/2022 з хокею «Кременчук» виступатимуть у майбутній національній першості. Вчора, 8 вересня, на електронну скриньку Федерації хокею України надійшла відповідна заявка за підписом директора хокейного клубу з Полтавщини Тараса Захарченка.

Підготовку до нового сезону «Кременчук» розпочав наприкінці серпня, але склад команди поки тримається у таємниці. Тренуватиме колектив звичний тренерський штаб на чолі з Олександром Савицьким. Цьогоріч у «Кременчуку» не буде легіонерів.

З гравців зразка попереднього сезону працевлаштуватися вже змогли нападники Андрій Денискін («Унія», Польща), Алєксандр Коробов («Хімік» Новополоцьк, білорусь), Олексій Ворона («Подхале», Польща), а також оборонці Константін Забавін («Ліда», білорусь), Всеволод Толстушко («Дунайварош», Угорщина) і Олександр Горлушко («Сокіл»).

Хокейний клуб «Кременчук» заснований у 2010 році. Команда 8 раз входила в число призерів національного чемпіонату: чотири рази вигравала срібло, тричі бронзу, а у 2020-му здобула титул чемпіона України.

Зауважимо, що кременчуцький клуб третім заявився на чемпіонат, після київського «Соколу» та «Харківських Берсерок».