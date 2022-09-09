У Кременчуці вода у Дніпрі кишить «паличками»: перевищення - у 140 разів

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У Сухому Кагамлику - у 48 разів

На пляжах Кременчука кількість лактозопозитивних паличок у десятки та сотні разів перевищує допустимі норми.

Як повідомили в Кременчуцькому відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», за результатами досліджень 9 вересня 2022 року показники мікробіологічної забрудненості річкової води не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

За їх даними, у Сухому Кагамлику, в районі Регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» кількість лактозопозитивних паличок (ЛКП) на початку пляжу складає 210 тис. одиниць, у кінці пляжу - 240 тис. одиниць. У річці Дніпро на центральному пляжі - 700 тис. одиниць.

При цьому допустиме значення ЛКП - 5 тис. одиниць. Таким чином перевищення на центральному пляжі — у 140 разів, у Сухому Кагамлику — у 41 та 48 разів.