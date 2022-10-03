Командир у 20 років: як кременчужанин Дмитро боронить незалежність України

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 350

Військовий неодружений і після перемоги планує знайти своє кохання

Кременчужанин Дмитро у лавах Збройних Сил України з 18 років. За цей час воїн в окопі доріс до командира взводу й здобув вищу освіту, за спеціальністю юрист.

На Харківщині Дмитро на День піхоти підбив російський танк, навіть одразу не зрозумів, що мінусував російську техніку.

Дмитро неодружений, після перемоги мріє повісити військову форму на тремпель та знайти своє кохання. А поки він боронить незалежність України під обстрілами.

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