Командир у 20 років: як кременчужанин Дмитро боронить незалежність України

Кременчужанин Дмитро у лавах Збройних Сил України з 18 років. За цей час воїн в окопі доріс до командира взводу й здобув вищу освіту, за спеціальністю юрист.
На Харківщині Дмитро на День піхоти підбив російський танк, навіть одразу не зрозумів, що мінусував російську техніку.
Дмитро неодружений, після перемоги мріє повісити військову форму на тремпель та знайти своє кохання. А поки він боронить незалежність України під обстрілами.
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!
№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер