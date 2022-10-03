Мешканці Полтавщини надали житло більше 30 тисячам вимушених переселенців

Сьогодні, 20:32 Переглядів: 167

На Полтавщині понад 9 тисяч домовласників взяли участь у програмі «Прихисток» і безкоштовно надали житло більше 30 тисячам переселенців. Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Він нагадав, що під час опалювального сезону власники житла, які прихистили у себе вимушених переселенців, отримуватимуть до 31 березня 2023 року 900 гривень на місяць за одну особу замість 450 гривень у неопалювальний.

Лунін також зазначив, що Полтавщина отримала з держбюджету 19,5 млн гривень на покриття виплат за березень-липень. 18,2 млн гривень уже перерахували домовласникам області.