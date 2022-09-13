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Компенсацію за прихисток ВПО зможуть отримувати юрособи та релігійні організації

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 94

 

Рішення ухвалили під час засідання урядового комітету

Компенсацію за розміщення переселенців зможуть отримувати юридичні особи та релігійні організації. Про це повідомили у Соціальній інформаційній платформі.

Перелік тих, кому надаватимуть компенсацію за розміщення внутрішньо переміщених осіб, розширять. Відповідне рішення ухвалили під час засідання урядового комітету з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, соціальної політики та у справах ветеранів.

— Відповідно до ухваленого рішення, окрім державних та комунальних підприємств отримати компенсацію за спожиті переселенцями комунальні послуги зможуть юридичні особи, фізичні особи-підприємці, релігійні організації та інші організації, які готові надати прихисток внутрішньо переміщеним особам, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, на цьому ж засідання погодили рішення не враховувати компенсацію за розміщення переселенців до доходів при призначенні субсидій за житлово-комунальні послуги.

Нагадаємо, що вже з 1 жовтня компенсація за розміщення внутрішньо переміщених осіб зросте до 900 гривень.

Раніше ми писали, як отримати компенсацію витрат за тимчасове розміщення ВПО.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: REUTERS
Теги: переселенці ВПО прихисток компенсації субсідії
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