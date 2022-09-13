Компенсацію за прихисток ВПО зможуть отримувати юрособи та релігійні організації

Компенсацію за розміщення переселенців зможуть отримувати юридичні особи та релігійні організації. Про це повідомили у Соціальній інформаційній платформі.
Перелік тих, кому надаватимуть компенсацію за розміщення внутрішньо переміщених осіб, розширять. Відповідне рішення ухвалили під час засідання урядового комітету з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, соціальної політики та у справах ветеранів.
Окрім того, на цьому ж засідання погодили рішення не враховувати компенсацію за розміщення переселенців до доходів при призначенні субсидій за житлово-комунальні послуги.
Нагадаємо, що вже з 1 жовтня компенсація за розміщення внутрішньо переміщених осіб зросте до 900 гривень.
Раніше ми писали, як отримати компенсацію витрат за тимчасове розміщення ВПО.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер