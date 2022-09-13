У Кременчуці відбувся тенісний турнір «Premier Cup» серед дітей

У суботу, 10 вересня, відбувся дитячий турнір з тенісу «Premier Cup». Великий теніс насамперед — це філософія життя людей, які дуже багато, наполегливо й продуктивно працюють, і які, відповідно, бажають і відпочивати — максимально якісно, насичено, різноманітно. І, що особливо приємно, пліч-о-пліч зі спортом.
У результаті запеклих поєдинків переможцями турнір «Premier Cup» стали:
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер