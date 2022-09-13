На Полтавщині з початку року поліція розслідує 1770 кримінальних проваджень за фактами шахрайства

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За попередніми підрахунками шахраї завдали збитків громадянам на суму близько 46 млн грн

За 9 місяців з початку року за фактами шахрайства поліція Полтавщини під процесуальним керівництвом прокуратури розпочала понад 1770 кримінальних проваджень. За попередніми підрахунками шахраї завдали збитків громадянам на загальну суму близько 46 млн грн

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на управління карного розшуку поліції Полтавщини.

За їх інформацією наразі серед найпоширеніших шахрайських схем є такі:

шахрайства, вчинені псевдо працівниками банків;

інтернет-шахрайства;

телефонне шахрайство: «родич у біді»;

шахрайства щодо оренди житла, працевлаштування за кордоном;

шахрайства під приводом: «міняємо старі гроші на нові»;

шахрайства під приводом «зняття порчі»;

шахрайства під приводом «Ви виграли автомобіль» тощо.

Щоб захиститися від аферистів поліція радить:

1. Якщо цікавляться реквізитами платіжних карт чи іншими персональними даними або вимагають гроші за «допомогу» родичеві — негайно обірвіть розмову.

2. Знайдіть 5 хвилин, щоб перевірити інформацію:

зателефонуйте родичу, про якого йде розмова;

зателефонуйте на «гарячу лінію» банку або персональному менеджеру, якщо особа представлялася працівником банку.

3. Ніколи й нікому не повідомляйте дані вашої платіжної карти. Всі проблемні питання потрібно розв'язувати безпосередньо у банківській установі. Запам’ятайте, що є тільки один номер контакт-центру банку, який вказаний на зворотному боці карти. Також слід пам’ятати, що банки ніколи не пропонують телефонувати на інші номери, тим більше вночі.

Якщо ж ви стали жертвою шахрайства, терміново зверніться до найближчого відділу поліції або зателефонуйте на номер 102.

Максимально швидко зберіть інформацію, що підтверджує факти вчинення щодо вас шахрайських дій: чеки про оплату, квитанції з банку про проведення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт тощо.

— Врахуйте ці рекомендації, бережіть себе й свої заощадження, — закликають правоохоронці.

Аудіопорадники поліції Полтавщини можна знайти за посиланнями: «Як уникнути обману в Інтернеті»

Нагадаємо, Як захистити свої гроші від шахраїв в інтернеті: спільний проєкт Кіберполіції, Держспецзв'язку та НБУ