Завтра у Кременчуцькому районі попрощаються з військовим Віктором Ковтуном

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 335

Завтра, 14 вересня, у Градизьку Кременчуцького району зустрінуть і проведуть в останню дорогу нашого захисника Віктора Ковтуна. Про це повідомив селищний голова Мирослав Носа.

О 9.00 зустріч живим коридором. Починають від Погребівського перехрестя (біля СТО), вул.Київська до перехрестя з вул.Нова і до батьківського будинку, вул. Нова 81.

Похорон від будинку культури Україна (центр Градизька).

11.30 - зустріч біля будинку культури.

12.00 - прощання.

Поховають військового у Градизьку на Старому цвинтарі.