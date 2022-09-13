Завтра у Кременчуцькому районі попрощаються з військовим Віктором Ковтуном

Завтра, 14 вересня, у Градизьку Кременчуцького району зустрінуть і проведуть в останню дорогу нашого захисника Віктора Ковтуна. Про це повідомив селищний голова Мирослав Носа.
О 9.00 зустріч живим коридором. Починають від Погребівського перехрестя (біля СТО), вул.Київська до перехрестя з вул.Нова і до батьківського будинку, вул. Нова 81.
Похорон від будинку культури Україна (центр Градизька).
11.30 - зустріч біля будинку культури.
12.00 - прощання.
Поховають військового у Градизьку на Старому цвинтарі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер