При оформленні житлової субсидії дохід від компенсації за прихисток ВПО не враховуватиметься

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 158

Державну компенсацію за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб не будуть враховувати як дохід при призначенні субсидії. Відповідні зміни до законодавства ініціювали у Мінреінтеграції на численні звернення громадян і найближчим часом винесуть на розгляд Кабінету Міністрів України.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Оскільки сума компенсації за розміщення ВПО за програмою «Прихисток» наразі становить 450 грн на місяць за кожну особу, яку прихистили, а з 1 жовтня суму збільшать до 900 грн, це може вплинути на призначення та розмір субсидій.

— Ухвалення запропонованих змін Кабміном, виправить ситуацію – компенсацію за розміщення переселенців не враховуватимуть до сукупного доходу сім'ї, і власники житла зможуть претендувати на допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг, — йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, як отримати компенсацію витрат за розміщення переселенців.