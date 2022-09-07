При оформленні житлової субсидії дохід від компенсації за прихисток ВПО не враховуватиметься

Державну компенсацію за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб не будуть враховувати як дохід при призначенні субсидії. Відповідні зміни до законодавства ініціювали у Мінреінтеграції на численні звернення громадян і найближчим часом винесуть на розгляд Кабінету Міністрів України.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Оскільки сума компенсації за розміщення ВПО за програмою «Прихисток» наразі становить 450 грн на місяць за кожну особу, яку прихистили, а з 1 жовтня суму збільшать до 900 грн, це може вплинути на призначення та розмір субсидій.
Нагадуємо, як отримати компенсацію витрат за розміщення переселенців.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер