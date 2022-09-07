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При оформленні житлової субсидії дохід від компенсації за прихисток ВПО не враховуватиметься

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 158

 

Мінреінтеграції ініціювало відповідні зміни до законодавства

Державну компенсацію за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб не будуть враховувати як дохід при призначенні субсидії. Відповідні зміни до законодавства ініціювали у Мінреінтеграції на численні звернення громадян і найближчим часом винесуть на розгляд Кабінету Міністрів України.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Оскільки сума компенсації за розміщення ВПО за програмою «Прихисток» наразі становить 450 грн на місяць за кожну особу, яку прихистили, а з 1 жовтня суму збільшать до 900 грн, це може вплинути на призначення та розмір субсидій.

— Ухвалення запропонованих змін Кабміном, виправить ситуацію – компенсацію за розміщення переселенців не враховуватимуть до сукупного доходу сім'ї, і власники житла зможуть претендувати на допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг, — йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, як отримати компенсацію витрат за розміщення переселенців.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ВПО прихисток компенсації Мінреінтеграції переселенці допомога субсідії
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