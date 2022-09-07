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Хокеїст «Кременчука» Всеволод Толстушко став гравцем клубу угорської Ерстеліги «Дунайварош»

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 136

 

Наш хокеїст підписав контракт на один сезон

29-річний оборонець збірної України Всеволод Толстушко став гравцем клубу угорської Ерстеліги «Дунайварош». Ексхокеїст «Кременчука» підписав контракт на один сезон. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України. 

Наразі Всеволод уже розпочав тренування з «Дунайварошем». Команду очолює фінський фахівець Ніко Еронен, йому допомагають інший фін Самі Туомісоя і латвієць Рейніс Репсс. У поточному ростері «Дунайвароша» - 15 угорців, 6 фінів, 2 словенці та швед.

— Зі жодним з нових партнерів за командою досі не був знайомий, — коментує Всеволод. – Проте в «Дунайвароші» є люди, які знають Андрія Міхнова, Сашка Пересунька, а словенець Якоб Штан взагалі є близьким другом Данила Коржилецького. З ними відразу з’явилися спільні теми. Моєї розмовної англійської для вільного спілкування достатньо. Якщо чогось не розумію, то в команді стільки людей різних національностей, що обов’язково знайдеться, кому перекласти. В команді мене зустріли дуже гарно, в колективі приємна атмосфера.

Левова частка кар’єри Толстушка в Україні минула в складі «Кременчука». За команду Олександра Савицького Всеволод грав з 2018-го по лютий 2022-го, став з «Кременчуком» чемпіоном України-2020, двічі здобував срібні і двічі бронзові медалі. За підсумками сезону-2018/2019 Толстушко був визнаний найкращим оборонцем України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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