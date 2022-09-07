Хокеїст «Кременчука» Всеволод Толстушко став гравцем клубу угорської Ерстеліги «Дунайварош»

29-річний оборонець збірної України Всеволод Толстушко став гравцем клубу угорської Ерстеліги «Дунайварош». Ексхокеїст «Кременчука» підписав контракт на один сезон. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.
Наразі Всеволод уже розпочав тренування з «Дунайварошем». Команду очолює фінський фахівець Ніко Еронен, йому допомагають інший фін Самі Туомісоя і латвієць Рейніс Репсс. У поточному ростері «Дунайвароша» - 15 угорців, 6 фінів, 2 словенці та швед.
Левова частка кар’єри Толстушка в Україні минула в складі «Кременчука». За команду Олександра Савицького Всеволод грав з 2018-го по лютий 2022-го, став з «Кременчуком» чемпіоном України-2020, двічі здобував срібні і двічі бронзові медалі. За підсумками сезону-2018/2019 Толстушко був визнаний найкращим оборонцем України.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер