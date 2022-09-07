Жодних обмежень щодо перетину кордону для жінок не буде, а військовий облік стане добровільним

Законодавчі норми, згідно з якими постановка жінок на військовий облік буде добровільною, затвердять вже скоро. А щодо виїзду жінок за кордон — то жодних обмежень для них не буде.
Про це у своєму Telegram написала заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Вона зазначає, що буде затверджений виключно добровільний порядок постановки українок на військовий облік.
Варто зазначити, що з 1 жовтня 2022 року повинен набрати чинності наказ Міністерства оборони України, згідно з яким жінки певних професій повинні будуть стати на військовий облік.
До переліку таких професій віднесли: медичну справу, маркетинг, радіоелектроніку, харчові технології, журналістику — всього 14 спеціальностей і 7 суміжних з ними професій. При цьому жінки, чиї сфери діяльності не вказані вище, можуть стати на військовий облік в добровільному порядку.
Варто зазначити, що вчора, 6 вересня, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт, яким пропонується зробити добровільним військовий облік для жінок.
А оскільки законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков.
До речі, сьогодні в інтерв'ю Маші Єфросиніній Ганна Маляр повідомила, що на передовій воює близько 5 тисяч жінок.
Напередодні Верховній Раді запропонували звільнити від мобілізації вихователів дитсадків та тренерів.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер