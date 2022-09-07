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Жодних обмежень щодо перетину кордону для жінок не буде, а військовий облік стане добровільним

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 189

 

Термін взяття жінок певних професій на військовий облік перенесли на рік - на 1 жовтня 2023 року

Законодавчі норми, згідно з якими постановка жінок на військовий облік буде добровільною, затвердять вже скоро. А щодо виїзду жінок за кордон — то жодних обмежень для них не буде.

Про це у своєму Telegram написала заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначає, що буде затверджений виключно добровільний порядок постановки українок на військовий облік.

Варто зазначити, що з 1 жовтня 2022 року повинен набрати чинності наказ Міністерства оборони України, згідно з яким жінки певних професій повинні будуть стати на військовий облік.

До переліку таких професій віднесли: медичну справу, маркетинг, радіоелектроніку, харчові технології, журналістику — всього 14 спеціальностей і 7 суміжних з ними професій. При цьому жінки, чиї сфери діяльності не вказані вище, можуть стати на військовий облік в добровільному порядку.

Міноборони України пропонує скоротити перелік професій для військового обліку жінок

Варто зазначити, що вчора, 6 вересня, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт, яким пропонується зробити добровільним військовий облік для жінок.

А оскільки законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков.

До речі, сьогодні в інтерв'ю Маші Єфросиніній Ганна Маляр повідомила, що на передовій воює близько 5 тисяч жінок.

— Жодної жінки на фронті примусово немає сьогодні. На передньому краї у нас близько 5 тисяч жінок зараз, а загалом у ЗСУ понад 30 тисяч, — заявила Маляр.

Напередодні Верховній Раді запропонували звільнити від мобілізації вихователів дитсадків та тренерів.

Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через західний кордон
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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони мобілізація військовий облік жінки
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