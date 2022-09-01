Міноборони України пропонує скоротити перелік професій для військового обліку жінок

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 256

До Верховної Ради внесений законопроєкт, який врегулює деякі питання постановки жінок на військовий облік

Міноборони розробило законопроєкт щодо скорочення переліку спеціальностей жінок, які підпадають під військовий облік.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook. Зараз над законопроєктом іде робота разом з профільним комітетом Верховной Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

- Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження парламенту. Якщо будуть прийняті зміни - Міноборони і Генштаб їх виконають, - повідомила Маляр.

За її словами, досвід розгортання військових частин ЗСУ та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

- Разом із тим, для Збройних Сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій. Тому, у разі прийняття змін до згаданого закону, Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби, - пояснила заступниця міністра оборони.

Вона ще раз нагадала, що йдеться про добровільну постановку на військовий облік.

- Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила – лише за її згодою, – наголосила Маляр.

Зауважимо, що з 1 жовтня набирає чинності наказ Міністерства оборони, згідно з яким українки певних професій повинні будуть стати на військовий облік.

До переліку цих професій віднесли: медичну справу, маркетинг, інженерію, харчові технології, журналістику - всього 14 спеціальностей і 7 суміжних з ними професій. При цьому жінки, чиї сфери діяльності не вказані вище, можуть стати на військовий облік в добровільному порядку.

Обов'язковість постановки жінок певних професій на військовий облік визначена законом і саме цей аспект у документі пропонує змінити Міноборони у розробленому законопроєкту.