На Дніпрі поблизу Кременчука затримали двох браконьєрів, які сіткою виловили понад 50 кг риби

Сьогодні вночі, 1 вересня, близько 4.00, працівники водної поліції під час рейду по річці Дніпро виявили на Кам'янському водосховищі двох браконьєрів, які займалися незаконною риболовлею. Для документування кримінального правопорушення водні поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на сектор поліцейської діяльності на воді в Кременчуці.
Наразі за даним фактом підрозділом дізнання поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.
А вчора, 31 серпня, працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з представниками громадської організації «Річки Полтавщини» провели рибоохоронний рейд в акваторії річок Ворскла та Коломак. Метою рейда було виявлення браконьєрів та очищення водойм від заборонених знарядь вилову водних біоресурсів.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер