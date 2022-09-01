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Кременчук, Надзвичайні новини

На Дніпрі поблизу Кременчука затримали двох браконьєрів, які сіткою виловили понад 50 кг риби

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 212

 

Довжина браконьєрської сітки сягнула 150 метрів, а сума збитків - 610 тис грн

Сьогодні вночі, 1 вересня, близько 4.00, працівники водної поліції під час рейду по річці Дніпро виявили на Кам'янському водосховищі двох браконьєрів, які займалися незаконною риболовлею. Для документування кримінального правопорушення водні поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на сектор поліцейської діяльності на воді в Кременчуці.

- Під час перевірки слідчо-оперативна група поліції попередньо встановила, що двоє місцевих мешканців, 1983 та 1992 років  народження, за допомогою гумового човна та риболовної ліскової сітки довжиною близько 150 метрів виловили понад 50 кг риби різних видів. За попередньою оцінкою працівників Полтавського рибоохоронного патруля, сума завданих державі збитків становить близько 610 тисяч гривень, - повідомив начальник сектору поліцейської діяльності на воді Дмитро Кисличенко.

 
Наразі за даним фактом підрозділом дізнання поліції, за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

- Максимальне покарання, передбачене санкцією цієї кримінальної норми - до трьох років обмеження волі, - зазначається у повідомленні.

 

А вчора, 31 серпня, працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з представниками громадської організації «Річки Полтавщини» провели рибоохоронний рейд в акваторії річок Ворскла та Коломак. Метою рейда було виявлення браконьєрів та очищення водойм від заборонених знарядь вилову водних біоресурсів.

- Під час рейду мобільна група вилучила 4 сітки загальною довжиною близько 60 метрів. Вилучені заборонені знаряддя лову передані працівникам екологічної інспекції для подальшої утилізації, про що складені відповідні матеріали. За фактами  виявлення незаконного рибного промислу ведуться подальші перевірки та встановлюються особи, причетні до забороненого рибальства. Рибу різних видів (лящ, карась, сом, судак), які потрапили до браконьєрських сіток, повернуто до природного середовища, - повідомляють у Відділі комунікації поліції Полтавщини.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини браконьєри риба водна поліція
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