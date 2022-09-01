Комендантська година відсьогодні - з 22, алкоголь - до 18

Відсьогодні, 1 вересня, на Полтавщині комендантська година розпочнеться раніше, о 22.00. Нагадаємо, таке рішення кілька днів ухвалила рада оборони області.
Також днями було ухвалене рішення про обмеження годин продажу алкоголю у Кременчуці та на Полтавщині. З 1 вересня як слабоалкогольні, так і міцні алкогольні напої у закладах торгівлі й громадського харчування нашої області можна буде придбати виключно з 12.00 до 18.00. Раніше такі обмеження стосуватися лише міцних алкогольних напоїв.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер