Справжня російська опозиція об’єдналася для збройного опору путінському режиму

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Вчора, 31 серпня, в Ірпені на Київщині відбулося підписання декларації про співпрацю «Російського добровольчого корпусу», легіону «Свобода Росії» та «Національної республіканської армії». Ці формування оголосили, що ведуть збройний опір режиму президента рф володимира путіна.

Про це повідомив колишній депутат держдуми рф Ілля Пономарьов на своїй сторінці у Фейсбуці.

Ілля Пономарьов опублікував текст декларації – її назвали «Ірпінською декларацією».

Підписанти документа заявляють, що мають спільне «завдання зі звільнення Росії від путінської тиранії, припинення терору кремлівських силовиків проти громадян своєї та інших країн і якнайшвидше припинення агресивної війни проти України».

Організації домовилися координувати свої дії «щодо збройного опору путінському фашизму», вести спільну інформаційну політику і вирішили, що, зберігаючи символіку своїх підрозділів, «приймають спільний біло-синьо-білий прапор як символ спільної боротьби».

«Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та «Національна республіканська армія» домовилися також створити політичний центр, мета якого – представляти їхні інтереси перед органами державної влади різних країн та організовувати спільну інформаційну політику. Керуватиме цим центром буде Ілля Пономарьов.

Легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» та «Національна республіканська армія» підтверджують, що вони взяли зброю в руки, щоб боротися виключно з узурпаторами влади в росії, підбурювачами та організаторами війни та їх прислужниками і фінансистами.

- Прості мирні громадяни Росії, обдурені путінською пропагандою, не є нашими ворогами – вони ті, кого легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» і «Національна республіканська армія» будуть захищати і звільнять від незаконної влади, що дискредитувала себе. Наша мета – вільна демократична Росія, побудована на засадах самоврядування громадян та соціальної справедливості, без олігархії та корупції, без поліцейського насильства та свавілля чиновників, без воєн та анексій, без колоній та окупованих територій, де кожен народ, який живе в країні, сам обирає свій шлях, – ідеться у декларації.

Підписанти декларації закликали російську опозицію та громадян рф «відкинути всі сумніви та розбіжності та долучитися до боротьби».

- Тільки безкомпромісні і рішучі силові дії можуть зупинити злочинну банду Путіна та його поплічників, які не зупиняються ні перед чим для задоволення своїх непомірних апетитів і амбіцій. Часи мирного протесту пройшли безповоротно. Лютневе масштабне вторгнення в Україну ставить питання руба: кремлівський режим має бути знищений в ім’я миру на планеті та збереження життів росіян та українців, – наголошується у декларації.

Довідково:

Про створення підрозділу ЗСУ – легіону «Свобода Росії» було оголошено у березні 2022 року. Він складається з росіян-добровольців, зокрема військовополонених, які вирішили боротися за Україну та вільну Росію проти путінських військ. Серед бійців легіону «Свобода Росії» є колишній віцепрезидент російського «Газпромбанку» Ігор Волобуєв, який виїхав із росії в Україну після початку повномасштабного вторгнення рф.

Підрозділ ЗСУ «Російський добровольчий корпус» був сформований у серпні 2022 року з російських добровольців правих поглядів, що воюють за Україну з 2014 року (вихідці з полку «Азов» та інших підрозділів). Вони зараз воюють у складі сил Територіальної оборони України.

«Національна республіканська армія» – партизанська мережа, що нібито підпільно діє у росії. Вона стала відомою після взяття відповідальності за ліквідацію путінської пропагандистки Дарії Дугіної та замаху на ідеолога російського фашизму Олександра Дугіна. До цього російські партизани підпалювали військкомати в рф та автомобілі російських військових «волонтерів», а також влаштовували акти саботажу на залізниці.