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Скандал триває: «Кремінь» та «Гірник-Спорт» вслід за «Полтавою» можуть не зіграти вдома

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 35

 

Полтавська область за крок від того, щоб залишитися від професійного футболу

Футбольний клуб «Кремінь» та «Гірник-Спорт» можуть повторити долю СК «Полтава» та залишитися без першого домашнього матчу. Причина - відсутність на дозвільних документах підпису керівника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

Згідно з регламентом, перед початком матчу команда-господар має отримати дозвіл на проведення гри на стадіоні. Про це Телеграфу повідомили у пресслужбі ПФЛ. Якщо немає підпису керівника ОВА - делегат УАФ не дозволить проведення матчу.

Подібна ситуація була минулого тижня, коли «Гірник-Спорт» вирушив до «Полтави», але через відсутність підпису Луніна, матч не провели.

ТелеграфЪ за місяць до старту чемпіонату звертався до керівника Полтавської ОВА Дмитра Луніна. На брифінгу з журналістами 4 серпня озвучували питання «Чи розглядала Рада оборони області питання щодо стадіонів? Є рішення про допуск стадіонів у Кременчуці, Полтаві та Горішніх Плавнях на проведення матчів?». На що нам повідомили, що це не в компетенції обласної військової адміністрації. Подібна відповідь прозвучала й сьогодні. 

Зауважимо, що Кременчуцька районна військова адміністрація надала дозвіл на проведення матчів у Кременчуці та Горішніх Плавнях ще за тиждень до проведення матчів, але останнє слово всеодно залишається за областю.

Як повідомили Телеграфу у пресслужбі Полтавської ОВА жоден з трьох клубів не провів нараду щодо плану дій на випадок тривоги.

- Щоб отримати дозвіл на проведення матчу, футбольні мають подати повний комплект документів, які передбачає їх регламент. Зокрема необхідно провести наради з представниками обласної військової адміністрації, Нацполіції, ДСНС, СБУ, органів охорони здоров’я та розробити узгоджений план дій на випадок оголошення повітряної тривоги.

Жодний з трьох клубів Полтавщини, які грають у Першій лізі, не провели наради, не надали план дій на випадок тривоги, - прокоментували у Полтавській ОВА.

У СК «Полтава» нам повідомили, що провели нараду щодо плану дій на випадок тривоги. Нарада була проведена за кілька годин у день матчу, як зазвичай. Навіть представник обласної військової адміністрації був присутній на нараді.

Щодо «Кременя» то кременчуцький клуб надав всі дозвільні документи до Полтавської обласної військової адміністрації. Вони отримали дозволи від ДСНС, поліції, швидкої допомоги й розписали план дій на випадок оголошення повітряної тривоги. Всі відповідні документи направляли до Полтавської ОВА, але дозволу й досі не отримали.

За інформацією Кременчуцького Телеграфа відбулася нарада у ПФЛ щодо зміг до регламенту. Розглядалася можливість, щоб дозвіл на проведення матчів надавали районні військові адміністрації. Проте все злишили без змін - остаточний дозвіл залишається за головою обласної військової адміністрації. У нашому випадку - головою Полтавської обласної військової адміністрації Дмитром Луніним. 

Тому перший домашній матч «Кремінь» зіграє завтра, 2 вересня, у Кіровоградській області проти Скорука. Матч відбудеться на стадіоні «Інгулець» в Петровому.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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